I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 7 agosto, sono intervenuti in centro città, in via Giovanni Di Guglielmo, per il salvataggio di un gatto in bilico su una grondaia di un tetto di un palazzo del posto. Il pronto intervento ha permesso il recupero del felino e di riconsegnarlo alla proprietaria.

adsense – Responsive – Post Articolo