AVELLINO. Il Movimento Disabili ha partecipato al tavolo tecnico per l’istituzione del centro per l’autismo di Sant’Angelo dei Lombari

Questa mattina il vice coordinatore del Movimento Disabili Campania Giovanni Esposito, insieme ad Attilio Ventola, coordinatore regionale per l’autismo hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione del protocollo operativo per l ‘integrazione scolastica degli studenti disabili affetti da autismo. “Abbiamo insieme ad altre associazioni impegnate per la tutela delle persone autistiche, preso parte al tavolo tecnico per il bando del nuovo centro per l’autismo di Sant’Angelo dei Lombardi. Un protocollo che finalmente darà più garanzie ai soggetti affetti dallo spettro autistico nelle scuole che vede la firma degli ambiti territoriali A1/ A2/ A3/ A4/ A5/A6 oltre all’Asl e all’ufficio scolastico regionale per la Campania. Un grande traguardo in termini di integrazione scolastica per gli affetti da autismo” ha affermato Esposito.