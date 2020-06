AVELLINO. Il Movimento Italiano Disabili della Campania celebra la Festa della Repubblica

La festa della Repubblica italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 Giugno , data che ci riporta indietro nel tempo al referendum istituzionale del 1946 , con la celebrazione principale che avviene tutti gli anni a Roma.

Anche il Movimento Italiano Disabili della Campania intende celebrare e commemorare questa giornata storica nazionale che ci ricorda dell’importanza del lavoro e dell’occupazione e che ci ricorda di quanto lo stato dovrebbe garantire più lavoro come sancito anche dalla costituzione , che recita l’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, per i diversamente abili e le fasce deboli della società .

Desidero rivolgere un pensiero rivolto anche a chi spera in un lavoro come i giovani ma anche i diversamente abili, ma un pensiero va anche rivolto a chi l’ha perso per colpa della forte e anche a chi l’ha perso in questo periodo emergenziale dettato dal Corona Virus a causa della chiusura e del blocco delle attività .

Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito dichiara: dallo stato auspico che venga garantito di più il lavoro ai diversamente abili e fasce deboli ma chiedo anche che vangano riconosciuti i diritti di chi ha perso un lavoro e che vengano messe in campo azioni più concrete per contrastare il tasso alto di disoccupazione giovanile in Campania ma anche nel resto d’Italia soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, buon 2 Giugno a tutti.

