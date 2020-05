Avellino. Il referente delle Sardine d’Irpinia Claudio Petrozzelli denuncia alla Questura quanto avvenuto nella scorsa notte.

Il referente delle Sardine d’Irpinia Claudio Petrozzelli ha provveduto a denunciare alla Questura i fatti avvenuti la scorsa notte ad Avellino. Il post su Facebook.

Noi Gruppo delle Sardine Campane restiamo basiti per quanto avvenuto nella tarda serata di ieri nel Comune di Avellino. Il Sindaco da primo cittadino è il massimo responsabile della sicurezza e della salute dei concittadini e dei giovani! Noi da cittadini campani, restiamo interdetti per le immagini e per il post pubblicato sulla pagina Facebook del Sindaco.

Circa 35mila morti in Italia da Coronavirus sono un dato inequivocabile. Dietro i numeri, le ricordiamo che ci sono vite umane, sogni, desideri spezzati.

Ci auguriamo che dopo quelle scene e dopo il post delirante il Sindaco chieda pubblicamente scusa alla sua città e a tutti i cittadini della Campania.

