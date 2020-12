Avellino. Incendio alla canna fumaria di un camino, i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza l’abitazione.

I Vigili del Fuoco di Avellino nel tardo pomeriggio di oggi 17 dicembre sono intervenuti nel quartiere di San Tommaso, in via San Pio Da Pietrelcina ad Avellino, per un incendio che ha interessato la canna fumaria di un camino in un’abitazione sita al quarto piano di un edificio del posto. Il pronto intervento delle due squadre ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di mettere in sicurezza l’abitazione. Oltre l’inevitabile spavento l’incendio non ha avuto conseguenze per la famiglia residente.

