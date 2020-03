AVELLINO. Polizia Municipale in prima linea contro chi non resta a casa

Nonostante i numerosi appelli a restare a casa, se non per lavoro, visite mediche e situazioni di necessità, qualche cittadino continua a uscire senza una giusta causa. Il Colonnello Michele Arvonio insieme ai suoi uomini, è in prima linea impegnato in controlli sull’ingresso in città delle persone non autorizzate, controlli degli esercizi commerciali e sul rispetto delle distanze, quindi supermercati e attività in generale. La Polizia Municipale sta lavorando affinché gli sforzi che la maggioranza della cittadinanza sta compiendo non possano risultare vani a causa di una piccola percentuale di soggetti che non restando a casa, non solo non rispettano le disposizioni emanate per contrastare il contagio da Covid-19, ma potrebbero vanificare gli sforzi finora compiuti.

