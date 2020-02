AVELLINO. Presentazione del libro di DOMENICO CIPRIANO: “La grazia dei frammenti”, sabato 8 febbraio alle ore 17,30 ad Avellino presso il Circolo della Stampa.

Si presenta sabato 8 febbraio alle ore 17,30 ad Avellino presso il Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele, n. 6, il nuovo libro di Domenico Cipriano che ha per titolo “La grazia dei frammenti (poesie scelte 2000-2020)”, un’antologia ragionata delle sue poesie a 20 anni dal primo libro, che esce per le edizioni Giuliano Ladolfi.

La presentazione ha una valente importanza culturale rientrando nella rassegna “Libero chi legge”, ideata e coordinata da Simonetta Incarnato, e vedrà la presenza di Matteo Fantuzzi, direttore della collana Zeffiro, in cui è accolto il libro, nonché direttore della prestigiosa rivista di poesia internazionale Atelier.

Insieme a Fantuzzi, parlerà del libro Cosimo Caputo, Direttore della Biblitoeca T. Rossi di San Giorgio del Sannio. Visto che si tratta di una raccolta antologica che segna un percorso ventennale, sarà anche l’occasione per delle testimonianze di questi anni di poesia, affidate a Raffele Barbieri.

Le letture delle poesie saranno a cura dell’attrice e doppiatrice Marina Parrilli. Coordinerà l’incontro il giornalista de Il Mattino di Avellino Gianni Colucci.

Scrive Matteo Fantuzzi in una nota: “Esiste una differente modalità di scrivere del Sud Italia. Non la devastazione, non le macerie, non la distruzione. Il Sud del nostro paese è anche umanità, vicinanza, costruzione e infine speranza. Speranza di creare un mondo di comunità.

Negli ultimi 20 anni Domenico Cipriano ha raccontato questo mondo, ha raccontato il suo Sud che è il vero Sud. In questi mesi con Ladolfi Editore abbiamo raccolto i suoi libri, aggiunto inediti e oggi vogliamo provare a far conoscere maggiormente la sua poesia e i suoi territori. Ne rimarrete affascinati e forse anche di quei mondi avrete finalmente un’idea diversa”. Il libro è corredato dalla prefazione di Luigi Fontanella dell’Università di New York a Stony Brook e ha una dedica a due persone a cui era molto legato l’autore: Mario Cipriano e Giandonato Giordano, di cui oggi portiamo con noi il ricordo.

A fine incontro ci sarà un brindisi augurale a cura dell’Associazione Pabulum e «Frammenti… di sfiziosità salate e dolci» a cura dello chef Francesco Vitulano nonché i vini delle cantine Boccella Rosa di Montemarano.