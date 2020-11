Una notizia ha sconvolto Avellino, è morto l’avvocato Giulio Tulimiero. Il professionista, stimato e apprezzato, è stato stroncato da un infarto. Rientrava nella sua città da Ariano Irpino, in compagnia di un cliente. Trasportato alla Clinica Montevergine non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Aveva 48 anni. Sgomento tra i colleghi e non solo.

