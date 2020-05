FAI-CISL IRPINIASANNIO E FLAI-CGIL UILA UIL AVELLINO BENEVENTO. Si è svolta ieri presso l’ufficio Forestazione della Provincia di Avellino un importante incontro con il Consigliere delegato Dott. Giuseppe Graziano.

Si è svolta ieri presso l’ufficio Forestazione della Provincia di Avellino un importante incontro con il Consigliere delegato Dott. Giuseppe Graziano .

Dopo aver preso atto del ripristino degli adeguamenti economici con pagamenti dei relativi arretrati , e aver ipotecato l’avvio di un percorso di riqualificazione del personale forestale , FAI-FLAI-UILA hanno espresso soddisfazione per il risultato congiuntamente raggiunto , frutto di una sensibilità amministrativa ed una visione comune sulla sana amministrazione pubblica , si è proceduto ad esaminare la grave situazione occupazionale dell’Ente , che non può soddisfare il fabbisogno del territorio .

Infatti risulta essere complicato fare salvaguardia del territorio e prevenzione incendi con solo 15 unità lavorative a tempo indeterminato la cui età media è 63 anni , e 18 a tempo determinato per sole 156 giornate , con un territorio così vasto.

Fai-Flai-Uila , accogliendo con favore la proposta del Consigliere Graziano , laddove viene esternata la volontà dell’Ente di stabilizzare gli OTD a FULL-TIME per poi procedere con nuove assunzioni , faranno fronte comune nel sollecitare la Regione alchè il desiderata si realizzi .

Alla Regione chiediamo , pur riconoscendo l’enorme sforzo economico che sta mettendo in campo per fronteggiare di danni causati dalla emergenza sanitaria , di attenzionare seriamente il fenomeno dell’innalzamento dell’età media in questo settore che non può essere più sottovalutato e mai come oggi , vista la desertificazione incombente , serve dare piena attuazione all’Art 1 lettera D della legge 11/96 laddove si prevede la massima occupazione della mano d’opera rapportata alle singole realtà territoriali al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane al presidio del territorio .

FAI-CISL Irpiniasannio FLAI-CGIL UILA-UIL Avellino-Benevento

F.to Fernando Vecchione F.to Carlo Ceccarella F.to Antonio De Lillo

