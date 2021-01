Tragedia ad Avellino, in via Manfra. Un operaio 50enne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. Si tratterebbe di suicidio, i familiari hanno fatto la terribile scoperta allertando i soccorsi ma gli operatori del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Ad accorrere sul posto anche gli agenti della Questura.

