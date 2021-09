Cercasi personale da inserire come operatore/trice di sala presso il Timecity di Sirignano, anche prima esperienza. Contratto part-time, disponibilità a fare turni, retribuzione mensile secondo contratto nazionale. No perditempo. Per un primo incontro preselettivo, siamo a disposizione dal lunedì al sabato dalle 15 alle 20 presso il Timecity di Sirignano, con curriculum vitae.

