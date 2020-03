Smentiamo categoricamente, sentite le autorità locali e le parti interessate, che su tutto il territorio baianese non esiste ad oggi, mercoledì 11 marzo 2020, nessun contagiato dal Covid-19. Invitiamo quindi lettori e popolazione a non dare seguito a notizie false e create solo per creare allarmismo. L’unico invito è quello di attenersi alle disposizioni che i Comuni, Regione e Governo emanano e a vivere in tranquillità questi giorni di restrizioni che interessano tutta la nazione.

