BAIANESE. Il sindaco Enrico Montanaro scrive al Prefetto e al Governatore De Luca

Onl.le Presidente della Giunta Regionale della Campania

Vincenzo De Luca

p.c. S.E il Prefetto di Avellino

Il sottoscritto Enrico Montanaro, Sindaco p.t. del Comune di Baiano (AV), nella sua ulteriore funzione di Presidente dell’Unione dei Comuni Baianese-Alto Clanis rappresenta alcune criticità segnalate ai Sindaci dell’Unione da parte dei gestori delle attività di cui al punto 3 dell’ordinanza Regione Campania n. 39/2020. La possibilità, prevista al predetto punto 3 dell’ordinanza, di consegna a domicilio esclusivamente nel territorio comunale ha indotto molti esercenti a non riaprire l’attività il 27 p.v. per ovvie ragioni di convenienza economica, attesa la ridotta platea degli utenti a cui potrebbero offrire il servizio.

L’ex mandamento del baianese è composto da sei piccoli Comuni (Baiano-Avella-Sperone-Sirignano-Quadrelle-Mugnano del Cardinale) la cui contiguità territoriale li rende di fatto un’unica comunità locale (di circa 25.000 abitanti) nella quale le scuole, gli istituti di culto, i servizi e le attività commerciali situate in ogni singolo Comune vengono scelte dai cittadini dell’Unione dei Comuni a prescindere dal luogo in cui sono ubicate; di fatto anche i Comuni non contermini non distano tra loro più di 5 minuti in auto.

A tal uopo, in rappresentanza dei Sindaci degli altri cinque Comuni dell’Unione, lo scrivente chiede alla SV, nell’ambito delle funzioni di propria competenza, di valutare la possibilità di aprire ad un ambito territoriale più ampio il servizio di consegna a domicilio affinché gli esercenti godano di un bacino di utenza minimo che possa loro garantire una ripresa dell’attività che non sia anti-economica.

Laddove tale valutazione non potrà aver luogo in questo primo periodo di vigenza dell’ordinanza n. 39 la presente richiesta viene inoltrata quale proposta da tenere in considerazione ai fini dell’adozione di successivi provvedimenti regionali in materia.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente dell’Unione dei Comuni Baianese-Alto Clanis

Enrico Montanaro

