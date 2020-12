L’ASD PALLACANESTRO BAIANO, rivolge il proprio sentimento di cordoglio nei confronti della famiglia Biancardi e dell’Asd Volley Primavera, per la scomparsa del presidente “Giggino” Biancardi, grande uomo di sport e punto di riferimento nel nostro mandamento per il suo impegno con i giovani e non solo.

adsense – Responsive – Post Articolo