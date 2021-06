BAIANESE. Vaccinazioni, Antonella Pecchia si associa alla denuncia di Salvatore Alaia

“Mi associo alle dichiarazioni dell’ex sindaco di Sperone Salvatore Alaia, auspicando che una voce in più possa dare più risonanza a una problematica da non sottovalutarsi nel nostro territorio.

Mentre la campagna vaccinale spicca il volo in giro per l’Italia e anche per altre zone della Regione Campania, l’hub vaccinale di Mugnano del Cardinale, di competenza dell’Asl DI AVELLINO, continua a registrare grande disorganizzazione che è da definirsi inaudita, con ritardi – inaccettabili – per le fasce di età che si sarebbero dovute già vaccinare e per i richiami che da 21 giorni sono stati programmati a 40 giorni da doversi poi riprogrammare – stando al comunicato ufficiale che la Regione Campania ha diramato- con il quale si affermava che “chi si era stato vaccinato con prima dose Pfizer e Moderna dall’8 al 12 maggio doveva essere riprogrammato per ricevere il richiamo a 21 giorni (Pfizer) e 28 giorni (Moderna) o comunque non oltre 30 giorni, stabilendo inoltre che per chi si sarebbe vaccinato dal 13 maggio, il richiamo a 30 giorni”.

La colpa non sarà sicuramente degli operatori sanitari addetti alle vaccinazioni, ma in una situazione di disagio che lede il diritto alla salute dei cittadini, spero si facciano portavoce delle criticità che l’intera comunità sta subendo. Io stessa ho già provato a scrivere – invano – una pec all’ASL di Avellino. Proverò a produrre ulteriori solleciti”. Antonella Pecchia

