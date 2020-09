Baiano. Arena comunale, sabato. Forum della politica, con Stella Capriglione e Tonino Aufiero, di Forza Italia

Saranno al centro dell’ agenda dei Forum della politica, l’iniziativa indetta dal Circolo socio-culturale L’Incontro, le coordinate del progetto politico di Forza Italia per la Campania e le aree interne, con obiettivo mirato sia sulle problematiche che sulle risorse già poste in valore e sulle potenzialità dell’Irpinia da far crescere e sviluppare, in assetto sistemico. L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre, alle ore 18,30, nell’ormai consueta location dell’Arena del palazzo comunale, in vista dell’ election days del 20 e 21 settembre per il rinnovo del Consiglio regionale e della presidenza dell’Ente di palazzo Santa Lucia.

Le coordinate del progetto del partito “azzurro” saranno presentate da Stella Capriglione e Tonino Aufiero, candidati per il Consiglio regionale del centro direzionale di Napoli. Giovane medico, con specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e formazione professionale acquisita a Roma, nell’ Università del Sacro Cuore e nel prestigioso Campus bio–medico del Policlinico universitario, Stella Capriglione è all’esordio nell’agone politico, pur conservando il forte legame con il territorio e soprattutto Sirignano, dov’è nata e vive la famiglia. Il dottor Tonino Aufiero vanta significative esperienze di amministratore locale e per due mandati consecutivi è stato sindaco di Pratola Serra, nel cui territorio opera la Fma, specializzata nella produzione dei motori. Allo stato attuale, esercita le funzioni di presidente del Consiglio dell’Ente di via Picardo.

