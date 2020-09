BAIANO. Beatrice Colucci (Fratelli d’Italia): “Allibiti che ancora ai giorni nostri in Irpinia manchi l’acqua”

La neo candidata di Fdi alle prossime Regionali, Beatrice Colucci, rilascia una nota, a seguito del comunicato dell’Alto Calore nel quale si annuncia la mancata erogazione idrica in buona parte dell’Irpinia. Nella giornata del 31 agosto e 1 settembre. Da restare allibiti nel pensare a come, per i nostri tempi,siamo ridotti. Ed a cosa bisogna assistere.

Basti pensare che in seno all’ente in questione, da tempo, molto tempo,non si assiste ad altro che a querelle elettorali. Si pensa a chi candidare e chi eleggere e non, assolutamente,al servizio pubblico. Francamente una cosa cui bisogna pensare di cancellare. Senza alcuna esitazione. Fortunatamente sono prossime queste elezioni. Faranno giustizia di ogni obbrobrio perpetrato alle spalle di cittadini. Gabbato due volte. Nel pagare un servizio con falle per ogniddove e tenersi questa risma di amministratori. Dediti solo ad ambizioni personali.

