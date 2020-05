BAIANO. Donna vaga sull’A16 in vestaglia e scalza. Tratta in salvo da due agenti

Una donna è stata trovata vagare in vestaglia e scalza tra le auto in transito sull’A16. La donna è stata salvata grazie all’intervento di due agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Avellino. Da chiarire le cause del suo comportamento. L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra il confine del comune di Baiano e quello di Casamarciano. Gli agenti della sottosezione di Avellino Ovest, dopo aver notato la signora che si incamminava a piedi nudi ai margini della strada, visibilmente sconvolta, sono scesi dall’auto per trattenerla dal rischio di finire sotto le auto in corsa.

“Un intervento deciso e rischioso per i nostri due agenti che non hanno esitato a prestare soccorso immediatamente – spiega il comandante Renato Alfano -. Un intervento non semplice visto il comportamento della donna che ha provato energicamente a sottrarsi all’operazione di soccorso, ferendo a sua volta i due agenti. Un plauso per i nostri ragazzi sempre in prima linea per la tutela della pubblica sicurezza – commenta Alfano- “.

All’arrivo dei due agenti la 40enne è andata in escandescenze, lanciando delle zolle di terra contro gli agenti, che sono rimasti lievemente feriti. Uno dei poliziotti è stato colpito all’occhio dal terriccio misto a pietrisco, l’altro alla spalla. Nonostante le contusioni, le abrasioni e le ferite i due poliziotti sono riusciti comunque ad immobilizzare la donna e salvarla, consegnandola ai sanitari. Da una primissima ricostruzione pare che la donne fosse scappata di casa, a Nola, in preda ad una crisi, in evidente stato confusionale.

