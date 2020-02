Baiano. Ecco le foto degli alunni dell’I.C. “Giovanni XXIII” allo Stadio San Paolo

Al “San Paolo” di Fuorigrotta, emozioni belle e coinvolgenti per il drappello di ragazze e ragazzi dei plessi di Scuola media dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” che hanno seguito Napoli–Barcellona, per la “prima” degli ottavi di finale di Champions League, nell’ambito del progetto “Scuole allo stadio”. Il gol di Dries Martens ha fatto sognare loro l’impresa della vittoria. Un fantastico sogno spezzato dal gol del pareggio dei catalani. Ma i sogni non sono mai proibiti ed è possibile che l’impresa della qualificazione vada in porto nel retour – match. Le foto.

