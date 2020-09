BAIANO. Fulmine si abbatte su abitazione e va in “fumo” l’impianto elettrico e gli elettrodomestici

Paura quest’oggi a Baiano, dove nel quartiere dei “Vesuni”, durante il violento temporale della tarda mattinata, ci sono stati non pochi problemi per i residenti. In particolare un fulmine si è abbattuto sul tetto di un edificio e la conseguente scarica elettrica si è irradiata attraverso l’antenna tv sull’impianto elettrico bruciando letteralmente i fili elettrici e mandando in “fumo” oltre al televisori anche alcuni elettrodomestici. Molta paura per i figli piccoli del proprietario dell’abitazione che in quel momento erano intenti a guardare la tv e si sono ritrovati in casa con il fumo fuoriuscire dalle prese elettriche. Per fortuna si sono registrati solo danni materiali ma nessun ferito.

