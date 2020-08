BAIANO. Grave incidente nei pressi dell’uscita Baiano dell’autostrada.

Ancora un incidente oggi, venerdì 14 agosto, intorno alle 19,15 nei pressi dell’uscita autostradale di Baiano, esattamente nell’incrocio della Provinciale. Un’auto e uno scouter si sono scontrati violentemente, ad avere la peggio il conducente e il trasportato del motociclo che sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano che stanno effettuando i rilievi e ricostruire la dinamica.

Da quanto si apprende l’incidente ha visto coinvolto prima due autovetture e poi a seguito del primo urto uno dei veicoli è andato ad urtare la moto con in sella una coppia di coniugi. Questo tratto di strada non è nuovo a simili incidenti e nei prossimi mesi la Provincia ha previsto la creazione di una rotatoria proprio per rendere la strada più sicura.

adsense – Responsive – Post Articolo