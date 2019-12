BAIANO. La Banda in Chiesa: una storia schiettamente baianese. Oggi 28 dicembre il Concerto alle 19

La passione musicale è stato un importante capitolo della storia di Baiano. Pagine indimenticabili furono scritte dagli artisti baianesi, a partire dai primi anni del secolo scorso fino agli anni cinquanta. La banda “Gran Concerto Città di Baiano”, attiva negli anni venti, raccolse esaltanti successi in tutta la Campania. Per il popolo baianese fu non soltanto motivo d’orgoglio, ma anche di progresso culturale e di emancipazione. L’amore per la propria banda si manifestava in ogni occasione: perfino le prove, che si tenevano in un locale alle spalle dell’edificio scolastico abbattuto dopo il terremoto del 1980, erano frequentatissime. La musica operistica divenne materia conosciuta e apprezzata. La testimonianza di come la “musica” abbia saputo esprimere i sentimenti più profondi del popolo di Baiano è data dalla partecipazione dei musicanti alle “Messe e notte”. Esse furono un susseguirsi di emozioni e di momenti di grande solidarietà umana; i nostri semplici “musicanti” si esibivano ai piedi dell’altare in una sorta di commovente gara, con la quale interpretavano l’anelito degli umili a rappresentare la devozione popolare per Dio e S. Stefano. Una tradizione che scomparve ai primi anni sessanta e che, con coraggio e tenacia, è stata recuperata e offerta ai fedeli delle Messe e notte il 13 dicembre del 1998. Fu una temeraria sfida. Non potevamo essere certi della durata: avevamo soltanto la nostra convinzione e la consapevolezza di far riemergere una storia degna di essere rivissuta. Per fortuna, grazie prima di tutto all’impegno degli artisti, all’incoraggiamento e al sostegno morale e materiale di don Fiorelmo e dei tanti amici e appassionati e del Comitato d’Onore, celebriamo il ventiduesimo anno di concerti in Chiesa. “La Banda in Chiesa”, tradizione schiettamente baianese, è diventata un “Format” di grande successo, esportato in tante altre comunità: un motivo di orgoglio per tutta la comunità baianese. Nell’annunciare il programma del Concerto di S. Stefano del 28 dicembre prossimo non possiamo che, a nome di tutti, sentirci fieri di questo risultato.

Antonio Vecchione ed Enzo Arbucci Baiano, 20 dicembre 2019

IL CONCERTO

Chiesa di Santo Stefano, sabato 28 dicembre ore 19.00

Indirizzi di saluto: Antonio Vecchione, Enzo Arbucci, Enrico Montanaro, sindaco comune di Baiano, Vincenzo Serpico, Dirigente IC “Giovanni XXIII°”.

Prima parte

G. Piantoni Vita Pugliese Marcia Sinfonica

P. Mascagni Guglielmo Ratcliff Sogno

Amico Fritz Intermezzo

Monti Chardas Per clarinetto e banda Clarinetto solista Massimo Santaniello

Giacomo Puccini Tosca Brani Scelti

A.A. V.V. Christmas Suite Raccolta di Brani da Musiche Internazionali per il Natale Trascrizione ed adattamento per banda di Daniele Saccone

Seconda Parte

Giuseppe Verdi Traviata preludio all’atto primo “libiam nei lieti calici”

H. Zimmer e L. Gerrard Gladiator “Tema principale”

L. Bacalov Il Postino (Titoli)

J. Brahms Danza Ungherese N° 5 “Tema principale”

R. Marenco Excelsior: Galop

Masi– Maiella Natale Baianese

Orchestra di Fiati della Associazione Musicale “Amici del Maio” diretta dal Maestro Pasquale D’Anna.

COMITATO D’ONORE

Don Fiorelmo Cennamo, Parroco di S. Stefano Enrico Montanaro, Sindaco di Baiano Vicenzo Serpico, Dirigente IC “Giovanni XXIII°”, Antonio Abate, Antonello Acierno ,Nicola Acone, Carlo Albanese, Gianni Amodeo, Sabrina Arbucci , Marino Barzaghi, Salvatore e Tommaso Boccieri, Carlo Borea, Felice Brandolino , Andrea e Nicola Colucci, Andrea Crisci, Antonio D’Avanzo, Generoso De Gennaro, Biagio e Sabatina Estatico, Biagio Foglia, Alessandro Graziato, Antonio Guarciariello, Salvatore Lippiello, Agostino Masi, Francesco Masi, Stefano Napolitano, Giuseppe Palma, Salvatore Picciocchi, Giuseppe Picciocchi ,Antonio Russo , Spena Luigi Schettino, Aldo Sgambati, Giovanni Siciliano, Francesco Sorriento, Michele Stingone, Fedele Valentino, Maria Gabriella Vecchione, Luigi Visone, Antico Gruppo Avancarica Baianese.

