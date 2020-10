100 DI QUESTI GIORNI. BAIANO. Laurea in Biotecnologia per Domenico Sgambati. “Le malattie autoimmuni del tessuto connettivo”.

E’ l’interessante tematica, con significativi profili di calzante attualità, trattata in un’articolata tesi nell’ambito delle Biotecnologie, a conclusione del corso triennale del Dipartimento di Biochimica dell’Università della Campania, “Luigi Vanvitelli” di Caserta; tesi discussa da Domenico Sgambati, focalizzandone le specifiche argomentazioni scientifiche, con relazione sviluppata dal professore Paolo Vincenzo Pedone.

Metodico nella dedizione allo studio e impegnato nello sport calcistico con fervida passione, Domenico Sgambati chiude un’importante fase della sua formazione culturale, per affrontare ulteriori itinerari di conoscenza. Dalla direzione e redazione del giornale arriva il caldo e affettuoso augurio di affermazioni professionali, come merita per le sue operose capacità di applicazione e di laboriosità. Felicitazioni, per i genitori, Stefano e Stefanina, e per la sorella Anella.

