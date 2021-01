Scandone-Luiss Roma in programmma per domenica 31 gennaio, ore 18, è stata rinviata al 24 febbraio, ore 20. Al PadelMauro sono in corso di svolgimento i campionati italiani di Boxe, che si protrarranno fino a domenica. Pertanto per ragazzi di De Gennaro la prossima sfida sarà quella in casa di Pozzuoli, il 6 febbraio.

