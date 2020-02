Basket femminile, Serie A2. La Farmacia del Tricolle batte 58-44 Viterbo, terza vittoria consecutiva.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

La Farmacia del Tricolle bissa il successo di Cagliari battendo 58-44 Viterbo al PalaCardito, è la terza vittoria consecutiva. Le leonesse sono quinte in classifica, in piena zona play off. In doppia doppia Fabbri (12 punti e ben 18 rimbalzi). Quest’ultima è partita in quintetto con Sansalone, Zanetti, Scibelli e Zitkova. I parziali: 15-6, 34-20, 37-34, 58-44. Predicano nel deserto per la Belli Viterbo la Stoichkova con 20 punti e Veinberga, 7 assist e 9 rimbalzi. Cinque falli per l’arianese Zitkova e le viaggianti Grimaldi e Cutrupi.

adsense – Responsive – Post Articolo