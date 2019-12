Basket, Pozzuoli-Scandone. De Gennaro: “Ci sciogliamo alla fine, ho bisogno di più qualità e talento”.

Le parole di coach De Gennaro dopo la sconfitta esterna contro Pozzuoli.

“Ancora una volta giochiamo una buona pallacanestro per tre quarti e poi, cosa che sta succedendo spesso, ci sciogliamo alla fine in momenti importanti, in cui dovremmo salire e invece scendiamo. Appena iniziamo a sbagliare qualche tiro o facciamo una difesa non buona, la squadra avversaria prende l’inerzia e noi non abbiamo la forza di reagire. È una cosa che purtroppo sta succedendo spesso, ci devo lavorare, ma il problema grosso in questo momento è che io ho bisogno di un po’ più di esperienza in mezzo al campo e soltanto con i miei senior faccio fatica, perché sono pochi. Ho dovuto tutelare De Leo, visto che ha ancora problemi al retto femorale, l’ho provato, ma comunque avvertiva dolore e, alla fine, con gli altri ho fatto un po’ di fatica sinceramente. Quindi ho bisogno di riuscire ad andare sul mercato, di riuscire a prendere qualche senior che mi dia un po’ di profondità in più, anche dalla panchina. Bene Rajacic stasera, bene Cherubini, dalla panchina, bene Dushi per quello che ha giocato visto che ha fatto falli, Bianco non ha giocato per una mia scelta, bene Iovinella, bene tutti quelli che hanno giocato, però purtroppo ho bisogno di più qualità e più talento, senza i quali in questo momento faccio un po’ di fatica. Questa purtroppo è la cronaca della partita. L’avevamo abbastanza “in pugno” e poi sono bastati due tiri da tre di Savoldelli che ci hanno rimesso sotto e non abbiamo avuto la forza di reagire”.