Basket. Rinviato anche il match tra Pozzuoli e Scandone, ecco le date di recupero delle sfide contro il team puteolano e Sant’Antimo.

La Scandone non esordirà nemmeno a Pozzuoli per via dei contatti Covid del team puteolano in occasione del match contro la Virtus Arechi Salerno. Di seguito il comunicato della Scandone relativo alle date di recupero dei match con Pozzuoli e Sant’Antimo.

“La S.S. Felice Scandone Avellino comunica che, come stabilito dalla FIP, la gara casalinga contro la PSA Partenope Sant’Antimo, valevole per la fase di qualificazione della Supercoppa Centenario 2020 (girone Q), non disputata domenica 11 ottobre, sarà recuperata mercoledì 21 ottobre alle 18:00 al PalaDelMauro.

La FIP ha inoltre disposto lo spostamento della gara tra Virtus Pozzuoli e Felice Scandone Avellino, prevista da calendario per domenica 18 ottobre, a mercoledì 28 ottobre alle 19:30, presso il PalaErrico di Pozzuoli”.

adsense – Responsive – Post Articolo