Basket, Scandone Avellino. De Gennaro: “Luiss rinforzata, domani mi aspetto intensità e aggressività”.

di Redazione sportiva

Domani la Scandone sarà di scena in trasferta per affrontare la Luiss Roma, gara valevole per la seconda giornata di Serie B del raggruppamento D1. Entrambe vittoriose al primo turno, i laziali contro la Virtus Arechi Salerno e gli irpini contro Formia. Coach De Gennaro dice: “La Luiss è ben allenata, a differenza dell’anno scorso si è rinforzata molto. Hanno inserito tre tasselli importanti come Tredici, Sanna e Murri. Si conoscono da un po’ di anni, è aumentato il loro livello difensivo e offensivo”. La situazione in casa Scandone: “Veniamo da una buona gara contro Formia, abbiamo aggiunto Brunetti e Ragusa. Ci vorrà tempo per amalgamare, basta lavorare e tra qualche settimana saremo più precisi”.

Cosa si aspetta domani il coach, palla a due alle 18: “La stessa intensità e aggressività che ci abbiamo messo contro Formia. Lavorando arriveremo ad essere una squadra che si conosce per avere più fluidità in attacco. Domani non sarà facile, ma con un roster lungo posso ruotare. Siamo pronti e cercheremo di dare il massimo”.

adsense – Responsive – Post Articolo