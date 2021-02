Basket, Scandone. De Gennaro: “Intensità difensiva e concentrazione contro Salerno”.

di Lucio Ianniciello

Domenica si conclude il mini ciclo di 3 partite in 8 giorni per la Scandone. Dopo la vittoria di mercoledì scorso ai danni della Luiss che ha spezzato la serie nera di 6 sconfitte consecutive, ci sarà il derby contro Salerno al DelMauro. Le parole di coach De Gennaro: “Tra due giorni match importante per la nostra classifica. Veniamo da una buona prestazione contro la Luiss soprattutto nella parte finale, dal terzo quarto in poi. Dobbiamo cercare di ripeterci nel derby, giocando con la stessa intensità mostrata appunto dal terzo quarto mercoledì scorso. Bisogna continuare a pensare a noi, lavorare sulla forza difensiva perchè solo così possiamo avere un’arma in più per il nostro contropiede, in attacco muovere bene la palla come nell’ultima partita”.

Riflessi del tour de force e classifica: “La stanchezza dopo 2 gare in 4 giorni inizia a farsi sentire però sono sicuro che i ragazzi riusciranno a trovare in fondo al barile le ultime briciole di energia e di voglia per vincere. É un match fondamentale, l’ultima in casa della prima fase. Speriamo di arrivare alla seconda non con 4 punti, ci vuole concentrazione dal primo all’ultimo minuto e una prestazione corale”.

