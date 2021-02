Basket, Scandone. De Gennaro: “Tour de force impegnativo e stimolante, mi aspetto la crescita di gruppo”

di Lucio Ianniciello

Coach De Gennaro nella conferenza pre gara introduce i prossimi impegni della Scandone: “Domenica partirà per noi un mini ciclo di 3 partite in 8 giorni: a Sant’Antimo, mercoledì in casa contro la Luiss Roma e la prossima domenica ancora al DelMauro contro Salerno. Tour de force molto impegnativo ma al tempo stesso molto stimolante. Tre squadre di livello, Sant’Antimo è cresciuta molto, Salerno è seconda e la Luiss gravita nelle primissime posizioni. Partite importanti e significative per i margini di lavoro e sopratutto per la nostra crescita quotidiana. Dobbiamo pensare poco ai nostri avversari ma solo a noi per una ascesa di gruppo e tecnica”.

La settimana di allenamenti: “Positiva, un problema fisico per Mazzarese, spero possa tornare ad allenarsi con la squadra, Monina sta recuperando pian piano. Gli altri stanno bene”.

Cosa si aspetta il coach: “La crescita di gruppo, cosa che si è vista domenica scorsa giocando a viso aperto contro la prima in classifica. Spero che possiamo disputare la stessa gara a Sant’Antimo in termini di energia e compattezza”.

