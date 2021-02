Basket Serie B, 11a Giornata. La Scandone cade con la capolista Rieti 77-87, regge nel primo tempo.

di Lucio Ianniciello

Poca storia al DelMauro, la Scandone perde con la capolista Sebastiani Rieti 77-87. Quinta sconfitta consecutiva, eppure nel primo tempo gli irpini hanno fatto di più, sono giunti fino al -3 salvo poi subire due bombe che hanno rovinato un pò tutto. Da lì il il 9-16 del terzo quarto e il garbage time dell’ultimo. Top scorer del match Loschi con 24 punti, in casa avellinese 19 per Sousa.

La Scandone si presenta con questo quintetto: Costa, Marra, Sousa, Ani e Brunetti. Coach Righetti, indimenticato ex cestista dei lupi, schiera Traini, Drigo, Loschi, Ndoja e Di Pizzo. Si comincia con un 4-8, due triple reatine con Traini e Loschi. Allungano gli ospiti sul 4-14, ci pensano Di Pizzo e Ndoja. Un’altra tripla di Loschi fa segnare il 6-17. Coach Righetti chiama time out sul 10-17, Sousa e Brunetti fanno registrare un mini parziale avellinese. Infallibile Loschi da oltre l’arco, due bombe di fila (10-23). Costa con 5 punti da’ una boccata d’ossigeno alla Scandone, 7-0 di parziale. Due bombe dei padroni di casa, firmate Sousa e Riccio e una della Sebastiani, per mano dell’ex Salerno Diomede, fissano il risultato sul 23-26 alla fine del primo quarto. Provenzani con un appoggio al canestro e Ndoja di tripla danno il +8 ai laziali, controbatte Marra dall’altra parte. Botta e risposta tra Ndoja e Ani, poi tra Brunetti e Di Pizzo, si è sul 31-39. Rieti perde una palla importante, ne approfitta Ani che poi indovina la bomba, 9 punti di fila per quest’ultimo (40-45). Time out Righetti. Sousa infila il -3 Scandone, sbagliano Marzaioli prima e Costa dopo. Loschi e Drigo puniscono dando una mazzata agli uomini di coach De Gennaro con due bombe che valgono il 42-51 con cui si va a riposo. 9/14 da 3 per gli ospiti, 5/7 Loschi.

Traini ne mette 4, dopo 4′ del terzo quarto c’è la tripla di Marra, 45-59 sul time out De Gennaro dopo il canestro di Drigo. La partita sfila via senza grossi sussulti, Rieti saldamente a condurre. Tanti tiri sbagliati da una parte e dall’altra. Due liberi di Brunetti e bomba di Loschi, poi la Scandone perde banalmemte una palla e Ndoja con facilità va a canestro. Al 30′ 51-67. Brunetti e Ani confezionano 6 punti, Rieti 5 con Paci e una bomba di Drigo, a cui fa il paio Diomede. Sousa per Avellino infila 4 punti, 2 dalla linea della carita’. Avellino non ci sta per alcune scelte arbitrali, fischiato un tecnico a De Gennaro. Drigo e Paci dilatano il vantaggio reatino (65-82), a cui si aggiunge un 1/2 di Provenzani. Brunetti non sbaglia dalla lunetta, differentemente da Costa poco prima, 0/2. Il match ha poco da dire da un pò, manca 1′ 20″ alla fine. Cala il sipario con due canestri di Loschi e Marra, finisce 77-87. Scandone ultima a 2 punti, con 6 di penalizzazione.

