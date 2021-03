Basket Serie B. Ecco il calendario della seconda fase, il cammino della Scandone dal 21 marzo al 2 maggio.

La Fip ha reso noto il calendario relativo alla seconda fase del campionato di Serie B. La Scandone ha concluso da ultima la prima quando manca ancora una partita (4 punti e 6 di penalizzazione con la trasferta di Cassino alle porte). Si incroceranno le squadre del girone D1 e D2 per formare la classifica definitiva relativa al raggruppamento D. Le prime 8 andranno ai Play Off Promozione contro le squadre dei gironi A, B e C, le squadre che si classificheranno dal 12° al 15° posto disputeranno i Play Out Salvezza nel proprio girone per decretare un’ altra retrocessa dato che le ultime retrocederanno direttamente in C. Non ci sarà un ulteriore step per i roster che avranno occupato la posizione dalla nona all’undicesima.

Ecco il cammino della Scandone.

1a Giornata – 21/03/2021 – ore 18

Scandone Avellino – Mastria Sport Academy Catanzaro

2a Giornata – 24/03/2021 – ore 20,30

Viola Supporters Trust Reggio Calabria – Scandone Avellino

3a Giornata – 28/03/2021 – ore 18

Scandone Avellino – Pavimaro Molfetta.

4a Giornata – 11/04/2021 – ore 18

EPC Monopoli – Scandone Avellino

5a Giornata – 18/04/2021 – ore 18

Scandone Avellino – Lions Basket Bisceglie

6a Giornata – 21/04/2021 – ore 20,30

Tecno Switch Ruvo di Puglia – Scandone Avellino

7a Giornata – 25/04/2021 – ore 18

Scandone Avellino – Edil Frata Nardò

8a Giornata – 02/05/2021 – ore 18

C.U.S. Jonico Basket Taranto – Scandone Avellino.

