Basket Serie B girone D, 14a giornata. La Scandone dà filo da torcere alla terza della classe ma cede negli ultimi 5′. Scandone Avellino-Bawer Olimpia Matera 66-74.

di Lucio Ianniciello

La Scandone perde non demeritando. Fatale il 9-22 dell’ultimo quarto, fino al 35′ i ragazzi di De Gennaro sono stati encomiabili contro la terza della classe. La “fuga” di Erkmaa, accasatosi a Napoli in A2 quando ieri sera era stato regolarmente convocato, non ha sicuramente aiutato. La Bawer con la sua esperienza ha colpito sulle residue energie dei lupi.

Quintetto di Avellino composto da Cherubini, Mengue, Marzaioli, Rajacic e Locci. Coach Origlio risponde con Battaglia, Staffieri, Panzini, Antrops e Dip. Quest’ultimo per Matera fa 6 punti di seguito, Avellino controbatte per la parità, bomba del 6-9 di Battaglia. I tifosi di casa ricordano il tifoso Angelo De Angelis con uno striscione, viene osservato un minuto di silenzio prima del match. Antrops è già in doppio fallo, Locci e Mengue fanno segnare il 9-9. Sorpasso avellinese con un 2+1 di Cherubini e controsorpasso materano grazie alla bomba di capitan Smorto (12-14). Il primo quarto si chiude con la Scandone avanti 17-16, due canestri di Bianco e De Leo e un tiro da oltre l’arco di Panzini sputato dal ferro. Ancora Bianco va a crivellare la retina lucana, Mengue completa un gioco da 3 per il 22-16. Il 9-0 irpino lo ferma Antrops ma il +6 lo ristabilisce Mengue. Lottano sotto le plance Dip e Dushi, solo 1/2 per il primo. Rientra Locci e va subito a canestro oltre a raccogliere un importante rimbalzo difensivo. Antrops fa 4 punti filati, 28-25, Marzaioli e Rajacic restituiscono il 4-0. Locci è prezioso, gioco da tre del +8 (35-27), sfortunato Rajacic da oltre l’arco e Matera si rifà sotto con Battaglia e Panzini. Dal +4 Scandone al +7, magia da 2+1 di Marzaioli. I lucani vanno in confusione, altro gioco da tre di Rajacic, massimo vantaggio (41-31) ma Antrops trova la bomba del 41-34 con cui si va al riposo.

I lupi ripartono benissimo con le bombe di Rajacic e Marzaioli, si giunge al +12 (48-36). Poi Matera risale la corrente, ci pensano Dip e Antrops per il il 48-43 e il time out De Gennaro. Locci é un fattore, 5-0 di parziale tutto dalle sue mani, Bawer ricacciata indietro. Antrops realizza un importante gioco da tre ma Locci risponde sempre presente. De Leo, non al 100%, appoggia al tabellone il 57-47. Il solito Antrops fa 5 punti, in totale 9 di fila e ben 23 parziali. Al 30′ 57-52. Origlio è arrabbiatissimo e non le manda a dire. Dip buca la retina irpina, -3 Matera. Manca l’aggancio Smorto non completando un gioco da tre, 57-56. Avellino non tampona a dovere lo 0-9 ospite, 1/2 di Rajacic. Antrops fa registrare il 58-58, Bianco risponde con un bel canestro e sono manna i liberi di De Leo per un fallo tecnico fischiato alla Bawer. La tripla di Panzini però vale il 62-61, Antrops dalla lunetta non è efficace e Mengue realizza il 64-61. Mancano 4’45” alla fine, una vita. Smorto e Panzini fanno mettere la freccia ai lucani (64-66). Mengue si incaponisce facendosi rubare palla, 0/2 di Bianco. Micidiale Smorto, 64-68, quinto fallo di Staffieri e time out De Gennaro a 1’19” dalla fine. La Scandone è costretta a commettere fallo, Panzini é chirurgico. Finisce 66-74.

In doppia doppia Antrops (25 punti e 12 rimbalzi) e Dip (17 punti e 16 rimbalzi), in casa Avellino 16 punti Locci e 12 Marzaioli. Parziali: 17-16, 24-18, 16-18, 9-22.