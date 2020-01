Basket Serie B girone D, 16a giornata. La Scandone ritorna alla vittoria, nello scontro diretto battuta la Silva Group Scauri per 71-61.

di Lucio Ianniciello

La Scandone vince un importante scontro diretto contro Scauri, un pizzico di rammarico solo per non aver restituito il +15 laziale dell’andata. Marzaioli è stato il top scorer irpino con 20 punti, 16 per Bianco, altro protagonista. Il dopo Erkmaa ha lanciato buoni segnali, compattezza e poche palle perse. I difetti non mancano ma si migliora. Stanzani per Scauri ha messo a referto 22 punti, la difesa avellinese ha funzionato tenendo sotto la media la Silva Group che si stabilisce sugli oltre 70 punti. La Scandone sale a 8 in classifica, 4 lunghezze in più di Scauri accorciando anche su Formia, sconfitta.

Non c’è De Leo per la Scandone ma è recuperato Bianco. De Gennaro sceglie questo quintetto: Cherubini, Marzaioli, Ondo Mengue, Rajacic e Locci. Si comincia con equilibrio, poi giunge l’8-0 Scandone per il 22-13 firmato Bianco-Dushi. Diouf va in terzo fallo, al 10′ si chiude sul 24-15. Subito due bombe per la Scandone griffate Ondo Mengue-Bianco, il vantaggio si dilata con un altro canestro di Mengue (32-17) e coach Ortenzi deve chiamare time out. Scauri fa registrare uno 0-8, fallo antisportivo di Bianco su Stanzani, ora è De Gennaro a richiamare i suoi quando si è sul 32-25. Fase di polveri bagnate interrotta dai liberi di Chessari, il parziale laziale si aggiorna sullo 0-10. Cherubini e Mengue riportano Avellino sul +9, 36-27. Nell’ultimo minuto del primo tempo Scauri trova 4 punti con Albertini e Stanzani, palla persa da Bianco. Si va al riposo sul 36-31.

Si riprende con un bel canestro di Marzaioli, Stanzani ribatte. Artuso in un amen commette due falli per quattro complessivi. Mengue, Cherubini e Rajacic fanno segnare il 44-33. Time out Ortenzi. La Scandone tenta la fuga con il 2+1 di Marzaioli, Rajacic fa 1/2. Si ritorna al massimo vantaggio già raggiunto nel primo tempo, +15, ma Albertini sigla subito il 48-35. L’aggiornamento è una bomba di Bianco, 51-35, replica allo stesso modo Marzaioli (54-37). Anche Chessari mette la tripla, 0-5 Stanzani. Al 30′ 54-42. Datuowei infila il -10 Scauri, quarto fallo per Locci ma con un bel rovescio fa 56-44 prima di lasciare il posto a Dushi. Artuso per la Silva Group sbaglia dalla lunetta, il solito Stanzani indovina la bomba del 56-49. Lucarelli e Rajacic colpiscono ugualmente da oltre l’arco, ancora Stanzani ai liberi, 61-55. È tutta da giocare quando mancano 3’43” alla fine. Bianco si fa sentire, dodicesimo punto, Stanzani martella, 63-58. Tecnico fischiato a Scauri, Bianco fa esplodere il palazzetto con la tripla del 67-58. Ora Scauri manda in lunetta la Scandone, quinto fallo per Chessari, 1/2 Locci e Bianco. Sul 69-59 42″ alla chiusura del match. Finisce 71-61.