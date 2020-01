Basket Serie B girone D, 19a giornata. La Scandone cede di schianto nel derby, a Pellezzano la Virtus Arechi Salerno si impone per 92-59.

🔊 Ascolta l'articolo

di Lucio Ianniciello

La Scandone perde nettamente al PalaMango di Pellezzano contro la vice capolista Virtus Arechi Salerno, 92-59. Terza partita in una settimana per i ragazzi di De Gennaro che ora sono chiamati al riscatto contro un avversario più alla portata come Ruvo di Puglia. Match giocato senza tifosi irpini per via del divieto imposto dalla Prefettura di Salerno.

De Gennaro deve fare ancora a meno di De Leo e schiera Cherubini, Ondo Mengue, Marzaioli, Iovinella e Locci. Coach Benedetto risponde con Czumbel, Diomede, Visnjic, Ciribeni e Tortu’. Un minuto di silenzio per Kobe Bryant con tanto di striscione. Si comincia con due triple di Marzaioli e un canestro di Visnjic, 2-6. Le bombe di Ciribeni e Diomede e i 7 punti di Tortu’ valgono il 13-0 Virtus (15-6). De Gennaro chiama time out sul 19-8, la Scandone si fa sorprendere a rimbalzo. Dopo una breve fase di stasi, Dushi per Avellino fa 2/2, Leggio risponde con 4 punti di fila. L’antisportivo di Bianco e la tripla di Diomede fanno precipitare i lupi sul -15 (27-12) al 10′. Salerno fa registrare un 6-0 Leggio-Ciribeni, 33-12. Rajacic interrompe la striscia dei padroni di casa ma Czumbel sigla il 35-14. Bianco non sbaglia ai liberi, bomba di Cantone per il +22 Virtus (38-16). Alte triple di Bianco e Ciribeni, bel rovescio di Locci, 41-23. Seye da tre, un canestro di Leggio e un 1/4 di Tortu’ e Czumbel valgono il massimo vantaggio Virtus alla fine del primo tempo (47-23).

Si riparte con 5 punti di Ondo Mengue, Iovinella e Cherubini danno seguito dopo la reazione salernitana. Botta e risposta tra Visnjic e Rajacic, bomba di quest’ultimo. Ancora Visnjic per il 61-37. La Scandone piomba sul -30, Salerno fa un mini parziale di 6-0, gli irpini replicano (67-42). Intanto viene fischiato un tecnico a Ondo Mengue e Bianco ai liberi fa solo 1/4. Leggio punisce sulla sirena, 73-43 al 30′. Cantone infila una bomba, Mengue trova un bel canestro. Si aggiorna il massimo vantaggio Virtus, +31 (78-47). Dushi, Rajacic e Ondo Mengue fanno registrare uno scatto d’orgoglio Avellino, parziale di 0-7 ma Cantone la mette da tre. Lo stesso fa Caiazza e si ritorna sul +30 Salerno (84-54). Rajacic è efficace ai liberi, altra bomba Virtus Arechi con Seye. A 1’29” dalla fine è +34 per i padroni di casa (90-56). De Gennaro da’ spazio a Genovese che si fa notare con una tripla. Finisce 92-59, chiude Naddeo dalla linea della carità.