Basket Serie B girone D, 23a giornata. La Scandone viene asfaltata 72-96 dalla Geko PSA Sant’Antimo, sesta sconfitta consecutiva.

di Lucio Ianniciello

Sant’Antimo asfalta la Scandone, altro che ripresa per il roster avellinese. Sesta sconfitta consecutiva, da tre i viaggianti hanno martellato. Dal secondo quarto gli uomini di coach Patrizio hanno cominciato a prendere il largo, i nuovi in casa irpina non riescono ancora a dare quel quid in più. E la classifica ovviamente continua a piangere.

Primo quarto. Scandone con Marchetti, Marzaioli, Rajacic, Stanzani e Locci. Assenza pesante quella di Ondo Mengue. La Geko PSA schiera Provenzani, Sergio, Carnovali, Milosevic e Matrone. Si parte con due canestri di Sergio e Locci. La prima bomba è di Stanzani per il 7-4 Scandone. Sant’Antimo effettua il sorpasso con Milosevic e Carnovali, 7-8. Nel mezzo un tentativo di Marzaioli è sputato dal ferro. Rajacic riporta avanti Avellino, poi Dilas infila l’11-8. Il botta e risposta continua. Dalla lunetta non sbaglia Sergio che poi indovina le due triple del 15-18. Avellino si riporta subito a diretto contatto, 0/2 per Matrone ai liberi. Già tre falli per Cherubini, due per l’altro play Marchetti. Devastante Sergio, ancora una bomba e ben 13 punti nel primo quarto che si chiude sul 17-21.

Secondo quarto. Avellino perde una palla sanguinosa, tripla di Smorra ma De Leo risponde alla stessa maniera. Sant’Antimo non si ferma da oltre l’arco, è la volta di Carnovali. Sul 20-29 De Gennaro chiama time out. Bianco interrompe l’inerzia ospite, 5 punti di fila inframezzati da un canestro di Luongo. Locci riporta la Scandone a -4 (27-31). Marzaioli si becca un fallo tecnico, subito dopo sgancia una bomba, 33-36. Carnovali e Smorra hanno le mani calde, tre triple, Locci tampona (37-47). A 2″ dalla fine del primo tempo capitan Luongo fa 1/2 dalla linea della carità. Si va al riposo sul 38-48. Sant’Antimo viaggia col 50% da tre.

Terzo quarto. Rajacic fa bene dalla lunetta, prima Matrone e poi il solito Carnovali con un arcobaleno fanno registrare il 42-54. È +14 PSA con il canestro di Sorrentino. Dilas è a tre falli, De Gennaro ricorre a Dushi. Stanzani limita i danni ma la bomba di Sergio vale il 46-59. Niente da fare per la Scandone che precipita sul -18 (46-64), pioggia di triple Sant’Antimo, tocca a Provenzani. Smorra aggiorna il massimo vantaggio, 49-68. Marchetti e Marzaioli ne infilano tre su quattro ai liberi, Matrone è infallibile nella stessa specialità. Locci fa 4 punti di fila, 56-70. Questo è il punteggio al 30′.

Quarto quarto. Tripla di Sergio, poi si va sul +21 ancora con il numero 32 (60-81). Rajacic colpisce da tre ma la Scandone è in panne. Falli e tiri dalla lunetta, non falliscono Matrone e Sorrentino. A 4′ dalla fine il tabellone recita 63-87. È ormai puro garbage time. Il punteggio si fa sempre più pesante, 65-92. Va a canestro anche Abete e la panchina di Sant’Antimo scoppia di gioia. Quinto fallo per Provenzani. Finisce 72-96.