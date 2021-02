Basket Serie B. La Scandone ritorna alla vittoria, decisivo il terzo quarto nel 70-67 alla Luiss Roma.

di Lucio Ianniciello

I lupi del basket ritornano alla vittoria dopo 6 sconfitte consecutive nel recupero della nona giornata, 4 i punti in classifica con il fardello dei 6 di penalizzazione. Decisivo il terzo quarto per i ragazzi di De Gennaro dopo un primo tempo con la Luiss a condurre. Top scorer del match Marra con 18 punti, Sousa a 16, Ani in doppia doppia con 13 rimbalzi e 12 punti. In casa romana 14 i punti per Tredici, 13 per Pasqualin, Infante e Sanna.

La Scandone si presenta con Costa, Marra, Mazzarese, Sousa e Brunetti. La Luiss di coach Paccariè risponde con Pasqualin, Di Francesco, Gellera, Sanna e Infante. Il primo canestro è di Marra dopo quasi 2′ di gioco a cui c’è la replica di Sanna con una tripla. Dall’altra parte colpisce Sousa, poi Sanna dalla linea della carità ne infila 2 su 5. Il tabellone recita 6-7. Le due triple di Tredici e Pasqualin e il canestro di Sanna decretano lo 0-8 e il time out De Gennaro. Ci pensa Marra a far uscire dalle secche la Scandone con una bomba. Il primo quarto si chiude con una tripla di Pasqualin, un 2+1 di di Ani, un altro gioco da 3 di Murri per Roma e un tiro sbagliato di Riccio (12-21). Si riparte come si era cominciato, in sordina, Brunetti trova un buon canestro. Sotto le plance soffre la Scandone, quando sono passati 4′ del secondo quarto si è sul 15-25. Lievita il vantaggio romano, Bonaccorso e un gioco da tre di Tredici (15-30). Botta e risposta tra Marra e Infante, Sousa ne mette 6 di fila. De Gennaro ricorre a Trapani, la bomba di Marra vale il 26-34. Quattro punti per la Luiss con Infante e Sanna, inframezzati da un tiro da oltre l’arco di Sousa. Si va al riposo sul 29-38, Scandone a -9 come nel primo quarto.

Quattro punti per Brunetti, Sousa commette fallo su un tiro da tre di Sanna, 1/3 per quest’ultimo. Clamorosa palla persa da Infante, ne approfitta Marra (35-39). Un antisportivo di Murri porta ad uno 0/2 di Marra, Costa cattura un rimbalzo e va a canestro, l’opera la completa Marra per il pari (39-39) e il 10-1 di parziale. Mazzarese firma il sorpasso (41-40), Marra e Riccio danno seguito per il +6 Scandone. Piovono triple, dopo Riccio, Sanna e Mazzarese. Al 30′ 49-44, con un 20-6 la Scandone riapre i giochi. Ani fa 5 punti di fila, la Luiss non sbaglia con Infante dalla lunetta (54-46), Bonaccorso ridà fiato ai viaggianti, i 5 punti di Trapani fanno segnare il 59-51. Time out Paccariè sul +10 Avellino, Ani non completa un gioco da tre. I 4 punti di Tredici riportano i laziali sotto (61-55). Mancano 3’46”. La Scandone perde una palla sanguinosa, punisce Bonaccorso, Marra mette una pezza. Il rimbalzo e canestro di Sousa danno linfa vitale agli irpini, Pasqualin non ci sta e sgancia una bomba (65-60). Ani è chirurgico ai liberi, 1’31” al termine del match, risponde Infante. Momento decisivo, 1/2 di Costa e gioco da 3 di Infante per il 68-65. Pasqualin sbaglia una tripla, Riccio fa sua la palla, subisce fallo per il 2/2. Dalla lunetta è altrettanto preciso Pasqualin, la Luiss manda Marra ai liberi, 0/2, ultimi 2″ ma i gli ospiti non riescono ad andare al tiro e finisce 70-67.

