Basket, Virtus Arechi Salerno-Scandone Avellino. De Gennaro: “Fa male perdere un derby così, testa alla prossima”.

Mai in partita gli uomini di coach De Gennaro che commenta così la

gara: «Partita che purtroppo mi aspettavo, perché sinceramente tre partite in una settimana

per noi in questo momento sono tante, e, visto che nelle ultime due abbiamo speso

tantissimo, mi aspettavo che le gambe non potessero essere come quelle delle altre

giornate. Tutto sommato abbiamo cercato di crederci, abbiamo provato a fare tante cose,

ma una corazzata come Salerno ci ha sempre limitati. Oggettivamente la loro potenza

offensiva e la loro fisicità ci hanno messo in grossa difficoltà: hanno preso tantissimi

rimbalzi offensivi, hanno avuto tanti extrapossessi e ci hanno sempre punito. Purtroppo fa

male, visto che è un derby, ma in questo momento ci sta. Dobbiamo stare sereni e pensare

alla prossima, cercando di recuperare quante più energie è possibile. Domenica deve essere

una “guerra agonistica”, perché non possiamo permetterci di perdere punti in casa, quindi

mi auguro che i ragazzi possano recuperare prima possibile e affrontare Ruvo di Puglia

con la stessa mentalità con cui hanno affrontato Stella Azzurra e Palestrina».