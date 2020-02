“Big Bang srl” charisce la campagna denigratoria intrapresa sui social da un video di una Radio Privata

Un video che in queste ore sta girando sui vari social chiama in causa la società “Big Bang srl” con sede in Avella, circa i costi eccessivi di un prodotto in vendita sulla piattaforma Amazon. A tale proposito i responsabili chiariscono quanto segue:

“In merito alla campagna diffamatoria, attraverso i social, in danno alla “BIG BANG srl”, la direzione precisa: Che il prezzo indicato sulla piattaforma Amazon del prodotto menzionato è relativo ad un’unica commissione e/0 confezione nel quale sono compresi tre flaconi del prodotto, comprese le spettanze ad Amazon e i costi di spedizione. Allegato alla confezione vi è lo scontrino fiscale dal quale si evince che i flaconi sono tre e non uno come dichiarato da chi intende diffamare la società. Tale comunicato si rende necessario per dimostrare la correttezza e la trasparenza della “Big Bang srl” da sempre nel settore e vicino alle esigenze della clientela. La “Big Bang srl” in persona dell’amministratore pro tempore si riserva tutte le azioni necessarie nei confronti di chi ha leso l’immagine e il decoro della società”.

adsense – Responsive – Post Articolo