Calcio, ACR Messina-San Tommaso. Liquidato: “Probabilmente anche il pareggio ci sarebbe stato stretto”.

Ecco le dichiarazioni di mister Liquidato dopo la sconfitta al San Filippo di Messina.

“C’è tanta delusione dopo questa sconfitta. Sono amareggiato e deluso, ma non arrabbiato. I ragazzi hanno giocato una grande partita, qualitativamente migliore anche rispetto a quella con il Palermo. Siamo stati bene in campo, probabilmente anche il pareggio ci sarebbe stato stretto. Abbiamo avuto almeno tre chiare occasioni da rete nel primo tempo, culminate con la traversa di Sabatino. Anche nella ripresa non abbiamo mai smesso di provare ad offendere l’avversario, ma siamo stati imprecisi. In Serie D certi errori li paghi. Siamo andati in svantaggio, in un momento di stallo della partita grazie ad un eurogol di Crucitti. Non è facile venire a giocare in questo stadio, diverso dal nostro, e fare questo tipo di partita. Uscire tra gli applausi del pubblico per la nostra prestazione è sempre motivo di orgoglio. La strada è quella giusta. Dispiace perché si sarebbe potuto affrontare il recupero con il Corigliano con più serenità, ma il calcio è questo. Ci aspetta una grande partita mercoledì e dopo ancora un grande match con il Giugliano. La squadra sta bene, ha gamba. Siamo vivi. Questi ragazzi vanno lodati per ciò che stanno dimostrando, per la professionalità e l’attaccamento. Per ora i risultati non ci stanno premiando, ma il campionato è ancora lungo. Dobbiamo continuare a lavorare così come stiamo facendo”.