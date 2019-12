Calcio Eccellenza girone B, 17a giornata. Audax Cervinara e Grotta volano chiudendo il girone d’andata terza e quarta, clamorosa rimonta subita dalla Vis Ariano. Risultati e classifica.

di Redazione sportiva

Nel week end appena trascorso si è completato il turno che era stato rinviato domenica 22 dicembre. Tra le irpine erano già scese in campo il 21 Virtus Avellino ed Eclanese, clamorosa la rimonta subita dalla Vis Ariano Accadia mentre Grotta e Cervinara volano, il Lioni cade in casa della capolista Palmese.

I caudini battono il Castel San Giorgio e si insediano al terzo posto, terza vittoria consecutiva, freccia sulla Vis Ariano. Nel primo tempo c’è equilibrio, al Canada-Cioffi gli ospiti non stanno a guardare. Al 36′ però c’è un calcio di rigore a favore dei biancazzurri per un fallo di Giura. Farriciello va a calciare ma coglie il palo. Nel recupero del primo tempo altro rigore a favore del team di Messina per un mani, Liguori non fallisce l’1-0. Il Castel San Giorgio è vivo nella ripresa, tuttavia l’ex San Tommaso Samake, subentrato al posto di Trimarco, raddoppia dinanzi al portiere Coppola dopo un errore della difesa avversaria. Si è giunti al 62′, non succede più niente. Un 2-0 che fa girare l’Audax a 30 punti, 6 in meno rispetto alla coppia di testa.

Nel giorno di sabato Grotta straripante a Nocera Superiore, “manita” all’ultima della classe Alfaterna. I padroni di casa rimangono in 10 nella prima frazione per l’espulsione di Natino. Al 38′ il vantaggio giallorosso, clamoroso autogol di Petillo. Vita facile per gli ospiti nella ripresa, lo 0-2 giunge al 67′, Casillo appoggia facilmente in rete un servizio proveniente dall’estremità del rettangolo di gioco. Quindi è la volta di Cataruozzolo che sfrutta un lancio bucando il portiere Benevento al 70′. Castro e Maravolo fissano lo 0-5 al 77′ e al 92′. Il Grotta così chiude il girone d’andata quarto in graduatoria, agganciando la Vis Ariano e precedendola per una migliore differenza reti.

Capitombolo clamoroso degli arianesi a Pontecagnano, da 0-3 perdono 4-3 contro il Faiano. Partono fortissimo, al 9′ segna Mounard punendo una “bambola” della difesa salernitana. Non ci sono 5 titolari nella Vis, a lungo andare purtroppo l’handicap ha giocato un brutto scherzo. Furiosi i ritmi degli uomini di Del Vecchio, Lenci atterra in area Bernardo. È rigore che per la Vis Ariano che va a trasformare Mounard al 24′. La punta francese è scatenata, Armando Grasso la serve ed è tripletta al 42′ grazie ad una bella conclusione. Uno 0-3 che avrebbe ammazzato un toro e invece comincia la riscossa del Faiano, agevolato da un avversario dottor Jekyll e mister Hyde. Al 65′ l’1-3 è di Rapolo. Al 71′ traversa di Pepe da calcio di punizione, Lenci di testa insacca il 2-3. Il pari dopo un solo giro di lancette, Ruggiero si inventa una bella conclusione che fa secco Russo. A questo punto la Vis cerca di scuotersi per tenere almeno il punto e invece il delitto perfetto si materializza al 92′ quando Russomando se ne va sul filo del fuorigioco e beffa Russo con uno scavetto geniale. Impresa del Faiano, la Vis Ariano Accadia gira quinta.

La Polisportiva Lioni cade a Brusciano contro la Palmese campione d’inverno. Il primo tempo degli altirpini è folgorante, al 36′ si portano in vantaggio con una punizione di Capone, colpevole il portiere Cibelli. Padroni di casa sorpresi e incapaci di rendersi pericolosi. La reazione napoletana esplode nella ripresa, traversa di Mascolo. Al 49′ è 1-1, Ciccone mette il piede su un tiro di Prevete e Rafariello è battuto. Subito dopo altro legno della Palmese con Cioffi. Polisportiva schiacciata. Al 55′ Mascolo sigla il 2-1. La capolista rallenta, gestisce e fa tris ancora con Mascolo all’82’, delizioso pallonetto. La squadra di Di Pasquale chiude il girone d’andata con un soddisfacente +6 sulla zona play out, -6 da quella play off.

Risultati 17a giornata

Alfaterna-Grotta 0-5

Audax Cervinara-Castel San Giorgio 2-0

Battipagliese-Vico Equense 1-2

Buccino-Virtus Avellino 1-1

Eclanese-Angri 1-2

Faiano-Vis Ariano Accadia 4-3

Palmese-Polisportiva Lioni 3-1

P. Santa Maria-Costa d’Amalfi 4-1

Sant’Agnello-Scafatese 1-1

Classifica

1. Palmese punti 36

2. Polisportiva Santa Maria 36

3. Audax Cervinara 30

4. Grotta 28

5. Vis Ariano Accadia 28

6. Costa d’Amalfi 28

7. Scafatese 27

8. Castel San Giorgio 26

9. Buccino 25

10. Virtus Avellino 22

11. Polisportiva Lioni 22

12. Battipagliese 19

13. Vico Equense 19

14. Faiano 18

15. Angri 16

16. Sant’Agnello 13

17. Eclanese 10

18. Alfaterna 9

*Prima classificata promossa in Serie D. Seconda, terza, quarta e quinta ai play off. Ultima e penultima retrocesse in Promozione. Tredicesima, quattordicesima, quindicesima e sedicesima ai play out.