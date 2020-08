Calcio, Eccellenza. La Città di Avellino SSD ufficializza il centrocampista Mario Gagliardo.

La Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del centrocampista Mario Gagliardo,

proveniente dall’FC Avellino.

Il calciatore è cresciuto nelle giovanili dell’US Avellino, per poi fare esperienze in serie D. Scende di

categoria per motivi legati al lavoro e disputa gli ultimi due campionati con l’FC Avellino,

raggiungendo i playoff in entrambe le stagioni.

“Ringrazio la società per la fiducia riposta in me, che cercherò di ripagare nel migliore dei modi.

Non vedo l’ora di iniziare, dopo questo brutto periodo che ci ha tenuti lontani dai campi di gioco.

Il campionato di eccellenza sicuramente è molto complicato, ma siamo un gruppo giovane ed

abbiamo le motivazioni che possono fare la differenza per dare il massimo e raggiungere le

soddisfazioni che meritiamo”.

