Calcio. I sorteggi di Champions ed Europa League per le 6 italiane.

Urna non benevola in Champions League per Lazio e Atalanta che pescano rispettivamente Bayern Monaco e Real Madrid. Va meglio alla Juventus, finita però prima nel proprio girone a differenza di romani e bargamaschi, secondi, che se la dovrà vedere con il Porto. I match di andata degli ottavi di finale si terranno tra il 16 e il 17 febbraio e il 23 e il 24, mentre quelli di ritorno tra il 9 e il 10 e il 16 e 17 marzo. Ecco di seguito il tabellone completo dove spicca Barcellona-Psg.

Quarti di finale

Sorteggio: 19 marzo

Andata: 6/7 aprile

Ritorno: 13/14 aprile

Semifinali

Sorteggio: 19 marzo

Andata: 27/28 aprile

Ritorno: 4/5 maggio

Finale

Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul: 29 maggio.

In Europa League invece l’avversario del Napoli sarà il Granada, Stella Rossa Belgrado per il Milan e Braga per la Roma. Ecco il tabellone completo dei sedicesimi.

Wolfsberg (AUT) – Tottenham (ENG)

Dynamo Kyiv (UKR)* – Club Brugge (BEL*)

Real Sociedad (ESP) – Manchester United (ENG*)

Benfica (POR) – Arsenal (ENG)

Crvena zvezda (SRB) – AC Milan (ITA)

Antwerp (BEL) – Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE) – Leicester (ENG)

Salzburg (AUT)* – Villarreal (ESP)

Braga (POR) – Roma (ITA)

Krasnodar (RUS)* – Dinamo Zagreb (CRO)

Young Boys (SUI) – Leverkusen (GER)

Molde (NOR) – Hoffenheim (GER)

Granada (ESP) – Napoli (ITA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) – Shakhtar Donetsk (UKR*)

LOSC Lille (FRA) – Ajax (NED*)

Olympiacos (GRE)* – PSV Eindhoven (NED)

*Dalla UEFA Champions League

Le gare di andata si giocheranno giovedì 18 febbraio, mentre quelle di ritorno sono in programma il 25 febbraio, ad esclusione di Tottenham Hotspur – Wolfsberg, che si disputerà mercoledì 24 febbraio 2021 alle 18.00. Le teste di serie giocano in casa il ritorno.

