Calcio. La Salernitana promossa in Serie A dopo 22 anni.

di Redazione sportiva

La Salernitana è in Serie A dopo 22 anni. Vince 3-0 a Pescara nell’ultima giornata del campionato cadetto e conquista il secondo posto affiancando l’Empoli, primo a 73 punti, nella massima categoria. L’interesse era verso la partita di Monza, i brianzoli hanno perso in casa contro il Brescia e, da terzi, si andranno a giocare la A ai play off. Le reti della Salernitana in casa del già retrocesso Pescara tutte nel secondo tempo: Anderson su rigore, Casasola e Tutino. Una gran cavalcata quella del team del presidente Lotito e del tecnico Castori, 69 i punti collezionati. La festa a Salerno può cominciare.

