Calcio, Padova-Avellino. Pane: “Risultato giusto, nel mio ruolo bisogna farsi trovare pronti”.

di Lucio Ianniciello

Uno dei protagonisti del pareggio di Padova è stato Pasquale Pane che ha rimpiazzato lo squalificato Forte, un paio di interventi decisivi: “Il mio ruolo è questo, si entra a freddo. Bisogna lavorare tantissimo su se stessi, è una questione mentale. È successo in altre situazioni come a Catanzaro, ci si deve far trovare pronti”.

La partita dell’Euganeo: “Loro sono un’ottima squadra, é giunta prima, solo per differenza reti é salito il Perugia. È una squadra fisica, forte come lo stesso Sudtirol. Sapevamo della loro forza, noi giochiamo sui nervi. Risultato giusto, abbiamo avuto le stesse occasioni, anche Dini ha fatto un paio di interventi”.

Il gol subito: “Erano sulla palla sia Ronaldo che Chirico’. C’è stata una disattenzione magari. Vedremo col mister dove si poteva fare meglio”.

Nel ritorno di mercoledì spazio al Partenio Lombardi per 1000 spettatori: “A prescindere dai mille, c’è un popolo che ci supporta dall’inizio. Avellino ci tiene, crede in noi”.

