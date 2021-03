Calcio. Panchina d’Oro a Gasperini, quella d’Argento a Pippo Inzaghi.

Un anno dopo, ancora Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta ha bissato il successo dello scorso anno e per la seconda volta consecutiva è stato votato dai colleghi quale miglior allenatore della Serie A. Un successo che a causa della pandemia – per la prima volta nella storia della cerimonia, giunta alla sua 29ª edizione – non è stato celebrato nella cornice di Coverciano, ma che è arrivato per via telematica, con le votazioni on-line.

Il miglior allenatore del campionato cadetto dello scorso anno, secondo il giudizio dei colleghi tecnici, è chi quel campionato lo ha vinto alla guida del Benevento: Pippo Inzaghi, a cui va il premio Panchina d’Argento.

La panchina d’Oro della Serie C invece va al tecnico della Reggiana Massimimiano Alvini, emiliani promossi in B nel campionato 2019-2020 dopo la finale play off vinta contro il Bari.

Per quel che riguarda i due massimi campionati femminili, Gianpiero Piovani ha bissato il successo della Panchina d’oro ottenuta due anni fa, quando era alla guida del Brescia.

Chi non si aspettava infine di poter ricevere la chiamata del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, che gli annunciava la vittoria della Panchina d’argento Calcio Femminile, è Alain Conte, allenatore della San Marino Academy, che ha condotto l’anno scorso la propria squadra alla promozione in Serie A TIMVISION.

