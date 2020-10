Calcio. Quinto positivo nell’Inter, si tratta dell’ex portiere dell’Avellino Radu.

FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile.

Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli.

Questo il comunicato della società nerazzurra. Ora sono 5 i casi positivi dopo i due iniziali di Bastoni e De Vrji. Radu vesti’ la maglia dell’Avellino nella stagione 2017-2018 in B in prestito proprio dall’Inter, ora è il secondo portiere dei milanesi. In biancoverde 22 presenze.

