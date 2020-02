Calcio, San Tommaso-Castrovillari. Mister Gargiulo: “Brutta battuta d’arresto e arbitraggio non all’altezza”.

Le parole dell’allenatore Eduardo Gargiulo al termine della partita tra San Tommaso e Castrovillari:

“É stata una brutta battuta di arresto che non ci voleva. Non ce l’aspettavamo e adesso siamo qui che dobbiamo rimboccarci le maniche. I ragazzi avevano affrontato la gara nel modo giusto, siamo andati subito in vantaggio. Abbiamo sbagliato perché avremmo dovuto gestirlo meglio essendo così importante la posta in palio. La prima rete é stato un errore nostro, non si può far fare ad un avversario 40 metri con la palla al piede e farlo calciare, siamo stati molto ingenui. Dopo siamo andati in confusione e siamo stati disordinati.

Certo la partita é stata inequivocabilmente macchiata da un arbitraggio decisamente non all’altezza. Lo hanno visto tutti. Due rigori dubbi, a mio modo di vedere inesistenti, due espulsioni altrettanto strane. Sul primo rigore, dopo la parata di Landi sulla ribattuta a nostro modo di vedere c’era anche una palese carica sul nostro portiere. Poi ha sempre spezzettato il gioco. Insomma non siamo per niente soddisfatti di ciò che è accaduto oggi. Una partita che ci condiziona anche in vista del prossimo turno con il Marina di Ragusa: avremmo fuori infatti Pagano, Mannone e Alleruzzo. Tre calciatori per noi fondamentali. Sarà difficilissimo. Cercheremo comunque con le risorse che abbiamo di fare il possibile per tenere vivo il nostro sogno salvezza”.

Fonte: A.C.D. San Tommaso