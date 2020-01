Calcio, San Tommaso-Giugliano. Liquidato e Cucciniello: “Pareggio giusto e prestazione ottima, crediamo fortemente nei play out”.

Ecco le dichiarazioni di mister Liquidato e del dg Cucciniello dopo l’1-1 interno contro il Giugliano.

Cucciniello: “E’ stato un pareggio giusto. Abbiamo rischiato solo nella prima frazione di gioco in una occasione dove è stato bravo il nostro portiere Landi. Siamo stati ordinati abbiamo fatto la nostra partita, con un pizzico di fortuna l’avremmo anche potuta vincere, ma va bene così. Ci teniamo stretti questo punto che comunque muove la classifica. Abbiamo sensibilmente accorciato, la strada é lunga. É una salita molto ripida ma la squadra è viva e noi dobbiamo assolutamente lottare. Crediamo fortemente nel trovare almeno una posizione nei play out. Il nostro girone di ritorno non è iniziato facilmente, abbiamo giocato con squadre molto forti, ma ci siamo comportati bene. Fra qualche settimana ci saranno molti scontro salvezza e speriamo di fare più punti possibili”.

Liquidato: “E’ un pareggio giusto che rispecchia l’andamento della gara. Ci prendiamo questo punto e siamo contenti di aver fatto un’ottima prestazione contro una squadra secondo me molto importante che a sua volta ha fatto una gran gara. Vanno fatti i complimenti al Giugliano che ha dimostrato di valere la sua classifica, ma penso che sia giusto fare i complimenti anche ai miei calciatori perché anche oggi hanno fatto una buona prestazione. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, pensare alle nostre prestazione e cercare racimolare il massimo dalle nostre gare. A Messina purtroppo abbiamo gettato nel finale un punto che sarebbe stato più che meritato e ci sarebbe servito. Non parlo della partita di mercoledì perché è stata molto strana, solo 45’ minuti, si è giocato molto con la palla alta, una gara ingiocabile in cui avevamo anche assenze importanti. Il cammino in questo campionato é ancora lungo”.

Fonte: A.C.D. San Tommaso