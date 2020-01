Calcio Serie C girone C, 21a giornata. L’Avellino recrimina, Parisi è travolgente, contro la Vibonese finisce 1-1.

Avellino (3-5-2): Tonti; Njie (23′ st Evangelista), Zullo, Illanes; Celjak, De Marco (46′ st Karic), Di Paolantonio, Silvestri (15′ pt Rossetti), Parisi; Albadoro, Micovschi. A disp.:Pizzella, Carbonelli, Acampora, Petrucci. All. Capuano

Vibonese (4-3-3): Greco; Ciotti (25′ st Rezzi), Redolfi, Tito, Mahrous; Tumbarello (35′ st Prezzabile), Pugliese (25′ st Del Col), Petermann; Bubas, Bernardotto, Emmausso (42′ st Napolitano). A disp.: Mengoni, Quaranta, Raso, Spinelli, Doko, Riga. All. Modica.

Arbitro: Kumara di Verona

Assistenti: Mittica e Gregorio di Bari.

Note: al 39′ pt espulso Capuano per proteste; ammoniti Parisi, Zullo, Pugliese, Redolfi, Prezzabile, De Marco, Del Col; recupero 6′ pt, 3′ st.

Reti: 19′ pt Petermann (V), 47′ st Parisi (A).

di Lucio Ianniciello

I lupi ripartono con un pari nel 2020. Primo tempo veramente scoppiettante, Parisi travolgente. L’arbitro Kumara ha fatto più che storcere il naso ai padroni di casa. Ripresa con meno occasioni. Rimane la striscia positiva dei biancoverdi, il 2019 si era chiuso con 4 vittorie consecutive.

Mister Capuano non si discosta dal 3-5-2, Avellino in piena emergenza e con soli 18 convocati. Tra infortuni e squalifiche mancano Alfageme, Laezza, Charpentier, Morero, Abibi, Bertolo in attesa di tesseramento. Modica, senza i vari Berardi, Prezioso, Taurino, Altobello, è altrettanto fedele al 4-3-3, l’ex Lanusei Bernardotto al centro dell’attacco. Al 9′ primo guizzo irpino, Parisi se ne va sulla fascia di competenza, entra in area e il suo diagonale si stampa sul palo. Piove sul bagnato in casa Avellino, barella per Silvestri che deve lasciare il campo. Lo rimpiazza Rossetti. Un altro affondo è di Micovschi, il suo cross radente però non è efficace. Al 19′, un pò a sorpresa, si porta in vantaggio la Vibonese, Tumbarello aziona Petermann che si infila come lama nel burro nella difesa avellinese e in diagonale batte Tonti. L’Avelino ne risente, sbaglia ed Emmausso sfiora il raddoppio a tu per tu con Tonti, sfera di poco fuori. Protestano i lupi subito dopo, una spinta su Albadoro non viene sanzionata con il penalty. Vibonese sprecona, in area di piatto ancora Emmausso spedisce fuori. I biancoverdi non ci stanno, fallo su Parisi, probabilmente era in area ma Kumara fischia la punizione che Di Paolantonio manda sul palo. Esplode il Partenio Lombardi, Parisi viene falciato in area, rigore nemmeno a parlarne, giallo a Zullo e rosso a mister Capuano. I lupi vogliono il pari, il piatto di Rossetti e’ debole tra le braccia di Greco così come la zuccata di Albadoro. Un primo tempo che non finisce mai, 6′ di recupero. Micovschi protesta per un presunto mani in area di Mahrous, al 47′ la furia Parisi, ammonito in precedenza per un fallo di mani discutibilissimo, penetra in area calabrese e batte Greco. Urlo liberatorio dell’1-1. Si va negli spogliatoi.

Si riprende, Micovschi viene falciato, giallo a Redolfi. I lupi hanno le redini del gioco in mano, Di Paolantonio con un diagonale in area chiama alla gran parata Greco, riprende De Marco ma il portiere risponde ancora presente. Esce Njie per Evangelista, Celjak terzo di difesa. Botta e risposta tra Rossetti, murato nell’area vibonese e Tito, sventola al volo alta. Il tempo scorre, la difesa irpina deve spazzare un tentativo avversario, Modica effettua il terzo cambio, Prezzabile per Tumbarello. Clamorosa la chance al 39′, Di Paolantonio imbecca Micovschi che di testa a due metri dalla porta manda alto. Risponde il team calabrese con un colpo di testa in tuffo di Bubas, controlla Tonti. Spazio anche per Karic, rimpiazza De Marco. Finisce in parità dopo 3 minuti di recupero.